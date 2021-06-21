Более 6 трлн тенге направили на антикризисные меры в Казахстане в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств было направлено на антикризисные меры в 2020 году в Казахстане, сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин на совместном заседании палат парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях действия режима чрезвычайной ситуации и ограничительных мер в период пандемии для сохранения социально-экономической стабильности в прошлом году были принято и реализовано три пакета антикризисных мер. Это срочные меры по поддержке населения и бизнеса, оперативные меры по сохранению социально-экономической устойчивости, Комплексный план по восстановлению экономического роста», – сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина отметил, что общий объем мер составил 6,3 трлн тенге или 9% к ВВП. Из них 1,7 трлн. тенге направлено на поддержку доходов и занятости населения, 1,6 трлн тенге – на поддержку бизнеса в виде льготного кредитования и стимулирование внутреннего спроса, 1,1 трлн тенге – на организацию дистанционного обучения, противоэпидемиологические мероприятия и на расходы по обеспечению безопасности, 1,9 трлн тенге – на компенсацию потерь доходов республиканского и местных бюджетов.

«Благодаря совместной работе с депутатами парламента, был оперативно разработан и принят Закон по вопросам восстановления экономического роста, который включал поправки в 14 кодексов и 71 закон по 9 направлениям. Существенно расширены инструменты льготного кредитования МСБ. Увеличено финансирование оборотного капитала. Предоставлены рефинансирование кредитов на льготных условиях, а также отсрочки по кредитам», – добавил Аскар Мамин.

Было отмечено, что принятые меры по налоговому стимулированию для пострадавших отраслей.

В результате, налоговые послабления получили 700 тыс. предпринимателей на сумму 1 трлн тенге, профинансировано 40 тыс. проектов предпринимателей по удешевленной ставке, отсрочки по кредитам получили 80% заемщиков пострадавших отраслей. Мерами занятости было охвачено 1,4 млн казахстанцев.

«В целом, меры поддержки экономики способствовали сохранению занятости и поддержке деловой активности. В целях поддержания доходов населения в период введения режима чрезвычайного положения и карантина, оказана социальная поддержка в виде выплат по потере дохода в размере 42 500 тенге. Данную соцвыплату получили 4,6 млн человек. 1,1 млн граждан из социально-уязвимых категорий получали поддержку в виде продуктовых наборов. Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране, нами исполнены все социальные обязательства перед населением», – заключил Аскар Мамин.