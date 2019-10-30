Более 6 трлн тенге налогов поступило в бюджет за 9 месяцев 2019 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 6 трлн тенге налогов поступило в государственный бюджет за 9 месяцев 2019 года. Несмотря на снижение цен по отдельным экспортным позициям, план по налоговым поступлениям в госбюджет исполнен на 102,0%, в республиканский бюджет на 100,5% и местные бюджеты на 106,3%. Об этом стало известно в ходе коллегии, посвященной итогам деятельности органов государственных доходов за 9 месяцев 2019 года, которая прошла под председательством руководителя Комитета государственных доходов Марата Султангазиева, передает МИА «Казинформ».

В работе коллегии принял участие ответственный секретарь Министерства финансов РК Ерулан Жамаубаев.

В ГБ при плане 6 301,2 млрд.тенге фактически поступило 6 426,5 млрд.тенге с перевыполнением на 125,3 млрд.тенге, в том числе:

- в РБ при плане 4 675,1 млрд.тенге поступило 4 697,5 млрд.тенге, с перевыполнением на 22,3 млрд.тенге;

- в МБ при плане 1 626,0 млрд.тенге поступило 1 729,0 млрд.тенге, с перевыполнением на 103,0 млрд.тенге.

За 9 месяцев текущего года по результатам камерального контроля взыскано 94 млрд.тенге.

Количество выявленных нарушений по таможенным досмотрам, назначенным системой управления рисками, составило 8,8 тыс.

Налоговыми экспертами Международного валютного фонда, по результатам проведенных встреч, дана оценка контрольным функциям КГД, как активно применяющие методы управления рисками при отборе налогоплательщиков на основе поведенческих факторов для проведения налогового и таможенного контролей.

В частности, по итогам 9 месяцев текущего года, в результате контроля обеспечены поступления в бюджет в сумме 165 млрд. тенге, что больше аналогичного периода прошлого года на 59 млрд. тенге или на 55,2%.

В системе «АСТАНА-1» за 9 месяцев 2019 года было выпущено 349 934 деклараций на товары, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост составил - 13%.

Статистическая стоимость товаров, составила – 104,7 млрд. долларов США, общим весом – 172,4 млн.тонн.

Удельный вес «зеленого» и «синего» коридора составил 72%. Выпуск товаров через «желтый» коридор составил 16,1%, в «красном» коридоре составил 11,9 %.

Ряд нарушений выявлен органами госдоходов в сфере реализации подакцизной продукции. Из оборота алкогольной продукции за 9 месяцев 2019 года выявлено 5 306 тыс. литров нелегальной алкогольной продукции.

В сфере оборота нефтепродуктов выявлено 2 190 тонн нелегальных нефтепродуктов на сумму 275 745 тыс. тенге. По ним сумма штрафа составляет 24 315 тыс. тенге.

Также изъято из оборота 2 343,4 тыс. штук нелегально ввезенных сигарет на сумму 937 368,4 тыс. тенге.

Необходимо отметить, что Комитетом госдоходов ведется работа по планомерной автоматизации и оптимизации оказываемых государственных услуг:

- до конца текущего года планируется перевести 80%;

- в 2020 году 90% оказываемых государственных услуг в электронный формат.

Перевод государственных услуг на электронный формат в первую очередь минимизирует контакты с налогоплательщиками, исключают человеческий фактор и позволяет осуществлять дистанционный контроль за сроками оказания госуслуг.

Из 45 государственных услуг, оказываемых органами госдоходов, автоматизированы 34 услуги (75%).

Всего по итогам 9 месяцев 2019 года по республике оказано 16,5 млн. услуг, из них 90,6% или 14,9 млн. услуг оказано электронным способом.