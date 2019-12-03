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Более 6 млрд тенге штрафов и пени списано МСБ и физлицам в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 6 млрд тенге штрафов и пени списано малому и среднему бизнесу, а также физическим лицам в рамках налоговой амнистии. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов Алихан Смаилов н заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На 1 ноября текущего года амнистией воспользовались порядка 46% должников субъектов МСБ, то есть 42 тысячи из 91,9 тысяч, которые выплатили 13 млрд тенге налогов. Им списано 4,4 млрд тенге штрафов и пени. Свыше 30% должников физических лиц – 423 тысячи из 1,4 млн – погасили основной долг по налогам на сумму 10 млрд тенге. Им списано порядка 2 млрд тенге штрафов и пени», - сообщил Алихан Смаилов.
Министр добавил, что в совокупности эти меры позволили обеспечить снижение недоимки бюджета на 5%. Глава Минфина уточнил, что на сегодня недоимка составляет 221 млрд тенге.
Ранее он сообщил, что свыше 3,6 млн ошибочных сведений выявлено и исправлено в базе данных госорганов РК.
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