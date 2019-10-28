Более 6 млрд тенге сэкономил бизнес благодаря снижению контроля со стороны госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Жасулан Мадиев рассказал о результатах принимаемых мер, направленных на улучшение условий ведения бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принимая меры по снижению административной нагрузки на бизнес, представляется необходимым обеспечить заслон от новых мер регуляторного воздействия со стороны государственных органов, связанных с чрезмерной нагрузкой и необоснованным вмешательством в деятельность бизнеса», - сказал Жасулан Мадиев на пресс-конференции в Правительстве.

Он напомнил, что с 2015 года действует институт анализа регуляторного воздействия (АРВ) – инструмент, обеспечивающий объективную оценку целесообразности либо его отсутствия в ужесточении регулирования бизнеса.

«В результате внедрения АРВ в нормотворческую практику количество инициатив государственных органов по ужесточению регулирования предпринимательской деятельности сократилось более чем в 3 раза, что подвигает государственные органы к более обдуманному и взвешенному подходу к вопросам регулирования бизнеса. Оценка суммы затрат бизнеса, которых удалось избежать благодаря применению АРВ, с 2016 по 2018 годы составила порядка 6 млрд тенге», - добавил вице-министр.

Он также сообщил, что благодаря проводимым на системной основе реформам общее количество проверок в отношении субъектов предпринимательства с 2010 года сократилось более чем в 4,3 раза.