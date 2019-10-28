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Более 6 млрд тенге сэкономил бизнес благодаря снижению контроля со стороны госорганов

28 Октября 2019 17:03
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Более 6 млрд тенге сэкономил бизнес благодаря снижению контроля со стороны госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Жасулан Мадиев рассказал о результатах принимаемых мер, направленных на улучшение условий ведения бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Принимая меры по снижению административной нагрузки на бизнес, представляется необходимым обеспечить заслон от новых мер регуляторного воздействия со стороны государственных органов, связанных с чрезмерной нагрузкой и необоснованным вмешательством в деятельность бизнеса», - сказал Жасулан Мадиев на пресс-конференции в Правительстве.

Он напомнил, что с 2015 года действует институт анализа регуляторного воздействия (АРВ) – инструмент, обеспечивающий объективную оценку целесообразности либо его отсутствия в ужесточении регулирования бизнеса.

«В результате внедрения АРВ в нормотворческую практику количество инициатив государственных органов по ужесточению регулирования предпринимательской деятельности сократилось более чем в 3 раза, что подвигает государственные органы к более обдуманному и взвешенному подходу к вопросам регулирования бизнеса. Оценка суммы затрат бизнеса, которых удалось избежать благодаря применению АРВ, с 2016 по 2018 годы составила порядка 6 млрд тенге», - добавил вице-министр.

Он также сообщил, что благодаря проводимым на системной основе реформам общее количество проверок в отношении субъектов предпринимательства с 2010 года сократилось более чем в 4,3 раза.

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Ключевые слова: Малый бизнес, Экономика, Другие государственные органы,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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