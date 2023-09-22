Более 6 млрд тенге обязан уплатить недропользователь в ВКО

Газодобывающее предприятие Восточно-Казахстанской области с 2015 по 2019 годы реализовывало и отправляло за рубеж газ по стоимости ниже мировых рыночных цен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Не согласившись с решением фискального органа о доначислении налогов, компания оспорила его уведомление в суд.

Точку в этом споре поставил Верховный Суд и по протесту Генерального прокурора признал доначисление налогов и пени обоснованным.

Всего же по ходатайствам и протестам прокуроров за истекший период 2023 года отменены и изменены 210 судебных актов по гражданским и административным делам, защищены интересы государства на сумму 14,9 млрд тенге.

Кроме того, по результатам проверок и анализов в социально-экономической сфере государству возмещено еще 16 млрд тенге.

Тем самым в совокупности органы прокуратуры обеспечили пополнение бюджета страны на 31 млрд тенге, а также дополнительно вернули государству незаконно предоставленные и неиспользуемые земельные участки на 36 млрд тенге.