РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:43, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более 6 млрд тенге обязан уплатить недропользователь в ВКО

    Более 6 млрд тенге обязан уплатить недропользователь в ВКО

    Газодобывающее предприятие Восточно-Казахстанской области с 2015 по 2019 годы реализовывало и отправляло за рубеж газ по стоимости ниже мировых рыночных цен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    Не согласившись с решением фискального органа о доначислении налогов, компания оспорила его уведомление в суд.

    Точку в этом споре поставил Верховный Суд и по протесту Генерального прокурора признал доначисление налогов и пени обоснованным.

    Всего же по ходатайствам и протестам прокуроров за истекший период 2023 года отменены и изменены 210 судебных актов по гражданским и административным делам, защищены интересы государства на сумму 14,9 млрд тенге.

    Кроме того, по результатам проверок и анализов в социально-экономической сфере государству возмещено еще 16 млрд тенге.

    Тем самым в совокупности органы прокуратуры обеспечили пополнение бюджета страны на 31 млрд тенге, а также дополнительно вернули государству незаконно предоставленные и неиспользуемые земельные участки на 36 млрд тенге.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Генпрокуратура
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!