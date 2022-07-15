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Более 6 млрд кубометров газа планируют добывать в Казахстане к 2030 году
15 Июля 2022 17:35

Более 6 млрд кубометров газа планируют добывать в Казахстане к 2030 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков поделился планами по увеличению добычи газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства подготовлен пакет законодательных изменений по внедрению механизма улучшенного модельного контракта на недропользование, в том числе для газовых проектов», - сказал Болат Акчулаков.

Предусматриваются регуляторные и фискальные преференции в виде налоговых освобождений.

«Соответствующие поправки в законодательство будут приняты до конца текущего года. Данные меры позволят обеспечить разработку газовых месторождений суммарными запасами газа в объеме около 93,6 млрд кубометров и дополнительную добычу товарного газа к 2030 году в объеме 6,7 млрд кубометров в год», - заверил министр.


Фото: legalhub.online
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Автор:
Корреспондент

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