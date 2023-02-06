Более 6 млн тенге за сутки перечислили мошенникам жители Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за сутки зарегистрировали четыре интернет-мошенничества. Горожане перевели преступникам более 6 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского управления полиции, на уловки злоумышленников попались и молодые люди, и пенсионеры. Схема мошенников не меняется: они звонят потенциальным жертвам по телефону, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, под различными предлогами уговаривают перечислить денежные средства на указанные ими счета.

«Рекомендуем не терять бдительности при общении в Cети и совершении денежных операций. Прежде чем оформлять сделки купли-продажи или вкладывать куда-либо деньги, стоит убедиться в надежности того, кому собираетесь доверить свои сбережения. При подозрительных звонках - сразу обращаться по номеру «102». Напоминаем, что ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам по вопросам сохранности их сбережений», - добавили в управлении.