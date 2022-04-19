Более 6 млн тенге за продажу согыма незаконно присвоила жительница Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полицией Костаная завершено расследование уголовного дела по факту крупного мошенничества. 33-летняя женщина обманула 20 жителей Костаная, продав им несуществующее мясо, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Северный отдел полиции Костаная обратились горожане, которые написали заявление в отношении 33-летней женщины. Жительница областного центра обманным путем присвоила более 6 млн тенге. В полиции отмечают, что многоэпизодное дело расследовано и направлено в суд.

«Женщина 17-ти знакомым обещала мясо конины (согым) и просила доверчивых покупателей перевести ей часть, либо всю сумму денег. Причиненный ущерб составил более 4 млн тенге. Также она, воспользовавшись телефоном родственников, оформила на них кредит на сумму 1 млн 300 тыс. тенге и 1 млн 420 тыс. Кроме этого, мошенница заняла у знакомого 500 тыс. тенге и не возвращала в течение двух лет», - рассказывает старший лейтенант полиции Максат Аскер, расследовавший дело.

Дело рассматривается в суде по статье 190 УК РК «Присвоение прав на чужое имущество путем хищения или обмана или злоупотребления доверием и неоднократное мошенничество».