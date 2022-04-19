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    17:25, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 6 млн тенге за продажу согыма незаконно присвоила жительница Костаная

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полицией Костаная завершено расследование уголовного дела по факту крупного мошенничества. 33-летняя женщина обманула 20 жителей Костаная, продав им несуществующее мясо, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В Северный отдел полиции Костаная обратились горожане, которые написали заявление в отношении 33-летней женщины. Жительница областного центра обманным путем присвоила более 6 млн тенге. В полиции отмечают, что многоэпизодное дело расследовано и направлено в суд.

    «Женщина 17-ти знакомым обещала мясо конины (согым) и просила доверчивых покупателей перевести ей часть, либо всю сумму денег. Причиненный ущерб составил более 4 млн тенге. Также она, воспользовавшись телефоном родственников, оформила на них кредит на сумму 1 млн 300 тыс. тенге и 1 млн 420 тыс. Кроме этого, мошенница заняла у знакомого 500 тыс. тенге и не возвращала в течение двух лет», - рассказывает старший лейтенант полиции Максат Аскер, расследовавший дело.

    Дело рассматривается в суде по статье 190 УК РК «Присвоение прав на чужое имущество путем хищения или обмана или злоупотребления доверием и неоднократное мошенничество».


    Теги:
    Мошенничество Регионы Казахстана Костанайская область
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