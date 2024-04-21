Более 6 600 тонн гумпомощи собрали волонтеры для пострадавших от паводков в РК

О работе, проводимой волонтерами для помощи пострадавшим от паводков, рассказала представитель Объединения юридических лиц «Национальная волонтерская сеть» Гульжамиля Камарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Национальной волонтерской сетью на сегодняшний день продолжается работа по общей координации волонтерских сил, собирается информация по средствам региональных фронт-офисов, а также партнерских организаций на местах. Действует единый колл-центр по номеру +7 708 706 42 42, по которому мы принимаем обращения всех граждан, в том числе от пострадавших от паводков, так как мы сейчас запустили акцию по оказанию бесплатных юридических услуг, — сказала Гульжамиля Камарова на брифинге в СЦК.

Спикер добавила, что каждый, кто нуждается в подобных консультациях, может обратиться по этому номеру.