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    13:00, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 6 600 тонн гумпомощи собрали волонтеры для пострадавших от паводков в РК

    Алматинцы оказывают гумпомощь пострадавшим от паводков
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    О работе, проводимой волонтерами для помощи пострадавшим от паводков, рассказала представитель Объединения юридических лиц «Национальная волонтерская сеть» Гульжамиля Камарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Национальной волонтерской сетью на сегодняшний день продолжается работа по общей координации волонтерских сил, собирается информация по средствам региональных фронт-офисов, а также партнерских организаций на местах. Действует единый колл-центр по номеру +7 708 706 42 42, по которому мы принимаем обращения всех граждан, в том числе от пострадавших от паводков, так как мы сейчас запустили акцию по оказанию бесплатных юридических услуг, — сказала Гульжамиля Камарова на брифинге в СЦК.

    Спикер добавила, что каждый, кто нуждается в подобных консультациях, может обратиться по этому номеру.

    — В целом ситуация по республике следующая: задействовано уже на текущий момент более 43 тыс. волонтеров и добровольцев из числа местного населения. На штабах по сбору и сортировке гуманитарной помощи, которые действуют в 16 регионах республики, собрано с начала паводков по сегодняшний день более 6 600 тонн гуманитарной помощи, из них 4 тыс. тонн уже отправлены в пострадавшие регионы. Волонтеры продолжают оказывать необходимую помощь в тесном сотрудничестве с местными исполнительными органами власти — акиматами, ДЧС и так далее, — резюмировала Гульжамиля Камарова.

    Теги:
    Регионы Казахстана Гуманитарная помощь Общество Паводки в Казахстане Волонтеры Волонтерство Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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