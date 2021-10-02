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    09:09, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 6,6 млн казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения, передает МИА «Казинформ».

    «I компонентом 7 684 022 человек провакцинировано в Казахстане на 2 октября 2021 г, II компонентом - 6 635 545 человек.», - говорится в сообщении.

    Вместе с тем, за последние сутки в Казахстане выявили 2058 заболевших, выздоровели 2637 человека. 59 926 пациентов продолжают лечение от КВИ.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 октября, четыре региона Казахстана находятся в «красной» зоне.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Общество для mail.ru
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