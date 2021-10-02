Более 6,6 млн казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения, передает МИА «Казинформ».

«I компонентом 7 684 022 человек провакцинировано в Казахстане на 2 октября 2021 г, II компонентом - 6 635 545 человек.», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, за последние сутки в Казахстане выявили 2058 заболевших, выздоровели 2637 человека. 59 926 пациентов продолжают лечение от КВИ.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 октября, четыре региона Казахстана находятся в «красной» зоне.







