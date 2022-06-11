11 Июня 2022 12:46

Более 6,5 тыс. человек трудоустроились с начала года в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 6,5 тыс. человек трудоустроились в Атырауской области с начала года. Об этом сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Национального проекта «Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы» за пять месяцев текущего года трудоустроен 6 561 человек. 23 человека направлены на свою первую работу, 44 получили безвозвратные гранты, 157 человек приняли участие в краткосрочном онлайн-обучении, 135 человек направлены на молодежную практику, 355 человек – на социальные рабочие места», – сказал Азамат Мамбетов.

Руководитель управления сообщил, что на общественные работы трудоустроен 2 641 человек, на постоянные рабочие места – 3 206 человек.

Услугами центра занятости можно воспользоваться дистанционно. В Казахстане функционирует государственный информационный портал электронной биржи труда www.enbek.kz.

