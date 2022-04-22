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    10:53, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 6,5 тыс. человек переселят по квоте с юга на север Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимости в разработке отдельной программы по развитию приграничных регионов нет. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, отвечая на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручением Главы государства разработан проект Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы», - сообщил заместитель главы Правительства.

    По его данным, концепцией предусмотрены конкретные мероприятия, направленные на регулирование миграционных процессов:

    - возмещение расходов предприятий, привлекших рабочую силу из южных регионов на север;

    - стимулирование внутриобластного и межрегионального переселения;

    - содействие в переселении жителей населенных пунктов, неблагополучных по различным причинам;

    - предоставление переселенцам земельных участков для занятия сельским хозяйством;

    - сохранение очереди на жилье после получения гражданства соотечественникам, переселившимся в северные регионы.

    «В рамках реализации национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» до 2026 года планируется довести уровень занятости граждан, переселившихся на север, до 87%. Для обеспечения трудовыми ресурсами инфраструктурных проектов планируется привлечь 35 тыс. человек из южных регионов. В целях поддержки трудодефицитных регионов Министерством труда и социальной защиты населения ежегодно утверждается квота переселенцев с юга на север. В этом году квота составила 6 587 человек», - сообщил Ералы Тугжанов.

    Вместе с тем, вице-премьер отметил, что по инициативе депутатской группы Сената Парламента «Өңір» прорабатываются следующие мероприятия:

    - облегчение предоставления переселенцам жилья из государственного жилищного фонда, а также земельных участков (площадью не менее 0,1 га) для индивидуального жилищного строительства;

    - возмещение затрат, понесенных переселенцами, устраивающимися на работу по востребованным специальностям, а также их работодателями за счет собственных средств при строительстве жилья (не менее 50 %);

    - установление каникул на кредитную задолженность переселенцев для достижения субсидий (срок от 6 месяцев до 1 года).

    «На основании этого считаем, что нет необходимости разрабатывать самостоятельную программу по развитию приграничных регионов»,- подчеркнул Ералы Тугжанов.


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