Более 6,5 млн детей застрахованы в системе ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 6,5 млн детей застрахованы за счет государства и могут получать всю необходимую медицинскую помощь в системе ОСМС. В День защиты детей в Фонде социального медицинского страхования рассказали о финансировании детской медицины, передает МИА «Казинформ»

Дети до 18 лет входят в льготную категорию населения, поэтому застрахованы за счет государства. За каждого ребенка государство уплачивает взносы в размере 2 989 тенге ежемесячно. По данным фонда, в настоящее время застрахованы в системе ОСМС 6 млн 549 тысяч детей. Благодаря этому маленькие граждане имеют доступ к широкому перечню медицинской помощи в пакете ОСМС. Фондом уделяется особое внимание финансированию детского здоровья по всем необходимым направлениям.

Забота с самого рождения

Важная роль отводится профилактике заболеваний и укреплению здоровья детского населения с момента появления на свет. В этом году дополнительно выделены средства на проведение неонатальных скринингов и оценки психофизического развития младенцев. В целом на 2021 год на проведение профилактических осмотров в системе ОСМС детей от рождения до 5 лет запланировано 12 млрд тенге .

С января по апрель детям проведены скрининговые исследования на сумму 3,6 млрд тенге.

В целом для своевременного выявления заболеваний и нарушений развития профилактическими осмотрами охвачено 4,4 млн детей, скринингами – более 900 тысяч детей раннего возраста. Организовано 523 кабинета развития ребенка для консультирования по вопросам ухода за детьми раннего возраста.

Лечим зубы

Система ОСМС позволяет детям до 18 лет лечить зубы как в экстренном порядке, так и плановом. При этом они могут рассчитывать на следующие виды стоматологической помощи: обезболивание и удаление зуба; наложение пломбы; вскрытие абсцессов; лечение пульпита, периодонтита; полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе; пластика уздечек губ и языка; ренгенография; ортодонтические услуги: при наличии врожденных патологий челюстно-лицевой области и расщеплении неба (волчья пасть).

«Если вашему ребенку нужна помощь стоматолога, то вы можете обратиться как в свою поликлинику, так и в частную стоматологию, которая является потенциальным поставщиком Фонда. Их список можно посмотреть на сайте fms.kz в разделе «Закуп медицинских услуг» – «Поставщики КДУ услуг», - отметили в ФСМС.

В 2021 году на оказание детям ортодонтической помощи при врожденных патологиях предусмотрено более 3,5 млрд тенге. На финансирование услуг стоматологии в плановом порядке (для детей и беременных) запланировано свыше 14,2 млрд тенге.

По итогам 4 месяцев этого года детям оказаны стоматологические услуги на 7,3 млрд тенге.

Со школьной скамьи

С внедрением медицинского страхования получила свое развитие и школьная медицина. Она направлена на оказание медицинской помощи детям школьного и дошкольного возраста. В нее входит проведение профилактических медицинских осмотров непосредственно в дошкольных и средних учебных заведениях, профилактика заболеваний, вакцинация и другие мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья детского населения.

С января по апрель услуги школьной медицины оказаны на сумму 6,3 млрд тенге. В целом, в 2021 году предусмотрено 22,5 млрд тенге на школьную медицину.

Стоит отметить, что финансирование школьной медицины увеличилось в 2,6 раза. В рамках ОСМС с 2019 года введен дополнительный подушевой норматив на школьника, который сейчас увеличен в 1,7 раза. Оснащенность медицинских кабинетов улучшилась с 52 % в 2017 году до 70% в 2020 году. На 16 % повысилась укомплектованность врачами. Открыто 367 школьных стоматологических кабинетов для комплексного обследования, профилактики и лечения.

Лекарственное обеспечение детей

Система ОСМС предусматривает амбулаторное лекарственное обеспечение детей. По 65 нозологиям , среди которых орфанные заболевания, заболевания нервной системы, системы кровообращения, опорно-двигательного аппарата, задержки развития, производится обеспечение 244 наименованиями лекарств и медицинских изделий . А в рамках ГОБМП дети обеспечиваются 274 препаратами и медицинскими изделиями по 35 заболеваниям, среди которых онкология, в том числе злокачественные новообразования, наследственные дефициты факторов свертывания крови, аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния и т.д. Для получения лекарственных препаратов необходимо обращаться к своему участковому врачу или педиатру.

Кроме того, детям проводятся бесплатно как экстренные, так и плановые дорогостоящие операции с применением высоких технологий. Развивается неонатальная хирургия, ежегодно проводится более 1 000 оперативных вмешательств новорожденным с врожденными пороками развития, эффективность которых составила 88,5%. Свыше 2 000 кардиохирургических операций в год проводится детям с врожденными пороками сердца, из них 77,0% составили дети первого года жизни, ранее малышей направляли только за рубеж. Эффективность операций на открытом сердце составила 95%, эндоваскулярных вмешательств – 99,5%.

Также маленькие пациенты могут рассчитывать на медицинскую реабилитацию, а для детей с особыми потребностями фондом финансируется программа реабилитации «Қамқорлық», которая реализуется Фондом Первого Президента Республики Казахстан. В стране работают 34 реабилитационных центра, 3 из которых на республиканском уровне.

Финансирование детской реабилитации в рамках внедрения системы ОСМС за один год увеличилось почти в два раза. Это позволило расширить коечный фонд на 45,6%, что улучшило доступность услуг восстановительного лечения и медицинской реабилитации на 22%.

Также дети до 18 лет бесплатно проходят УЗИ, рентген, КТ и МРТ, ЭКГ, сдают необходимые анализы и получают при необходимости другие консультативно-диагностические услуги. За 4 месяца 2021 года детям в системе ОСМС оказаны данные услуги на сумму 18,5 млрд тенге. Для получения консультативно-диагностических услуг необходимо обращаться к участковому врачу в своей поликлинике.

»Если по каким-либо причинам ваш ребенок оказался не застрахован или вам отказывают в оказании необходимой ребенку медицинской помощи, просим обращаться в Фонд социального медицинского страхования по следующим каналам связи: мобильное приложение Qoldau 24/7, Единый контакт-центр 1406, SaqtandyrýBot в Telegram, сайт fms.kz», - добавили в пресс-службе ФСМС.