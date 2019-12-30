Более 6,3 млн казахстанцев являются участниками системы обязательного соцстрахования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня более 6,3 млн человек являются участниками системы обязательного социального страхования. Социальные выплаты из АО «Государственный фонд социального страхования» (ГФСС) за 2005-2019 годы получили порядка 4,6 млн человек на общую сумму свыше 1,2 трлн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Социальное страхование – это дополнительная форма социального обеспечения работающих граждан. В 2019 году в целях повышения информированности населения о системе обязательного социального страхования в 17 филиалах ГФСС проведено 68 дней открытых дверей.

Последние мероприятия в формате мастер-классов для будущих и настоящих мам прошли на минувшей неделе. В них приняли участие специалисты ГФСС, Государственной корпорации «Правительство для граждан», а также представители медицинских центров, коуч-тренеры личностного роста.

Дни открытых дверей проводилось в целях предоставления комплекса информационно-консультационных услуг участникам системы обязательного социального страхования и популяризации электронных государственных услуг, оказываемых ГФСС.

Женщинам рассказали о возможности оформления социальной выплаты по уходу за ребенком до 1 года, не выходя из дома в проактивном формате, где необходимо ответить на SMS-сообщение органов соцзащиты на назначение выплаты и отправить сведения о банковском счете. За 11 месяцев текущего года указанная выплата из ГФСС назначена 13 246 получателям.

В ходе мастер-класса специалисты Государственной корпорации «Правительство для граждан» интерактивно показали, как получить свидетельство о рождении ребенка и постановке на очередь в детский сад через портал egov.kz. Тренеры медцентров рассказали о неоходимости подготовки к процессу родов и особенностях грудного вскармиливания.

Кроме того, в целях информирования о системе обязательного социального страхования в 2019 году проведено 1280 информационно-разъяснительных встреч с населением, в которых приняли участие 46 304 гражданина.