14 Июля 2022 16:35
Более 6,3 млн человек в мире умерли от коронавируса с начала пандемии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала пандемии в мире зафиксировано 555 446 890 случаев заражения коронавирусом COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции составляет 6 353 692.
По данным МВК, в тройку лидирующих стран по заболеваемости входят:
США - 87 673 034,
Индия - 43 669 850,
Бразилия - 32 940 507 случаев.
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