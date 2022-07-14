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Более 6,3 млн человек в мире умерли от коронавируса с начала пандемии
14 Июля 2022 16:35

Более 6,3 млн человек в мире умерли от коронавируса с начала пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала пандемии в мире зафиксировано 555 446 890 случаев заражения коронавирусом COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции составляет 6 353 692.

По данным МВК, в тройку лидирующих стран по заболеваемости входят:

США - 87 673 034,

Индия - 43 669 850,

Бразилия - 32 940 507 случаев.


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