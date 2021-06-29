Более 6,2 тысяч человек за сутки вакцинировались в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В Алматы за сутки вакцинировано от коронавируса 6 203 человека. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 июня вакцинировано 6 203 алматинцев. Всего с 1 февраля по 27 июня текущего года в городе привито 428 532 человека. Из общего числа получивших вакцину пожилых людей старше 60 лет - 69 644», - сказал Нариман Табынбаев.

По его словам, в городе действует 208 пунктов. Имеется 307 прививочных бригад в 1 256 человек. Кроме того, организовано 40 выездных мобильных бригад.

«Во всех медицинских организациях, школах, объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города работают прививочные пункты», - уточнил руководитель управления общественного здравоохранения.

Остаток вакцины по городу - 41 518 доз первого компонента и 104 241 доза второго компонента.

Напомним, с 26 июня 2021 года Алматы находится в «красной» зоне. Эпидситуация в Алматы осложнилась в связи с распространением штамма «дельта». Главный санитарный врач города заявил о возможной вспышке четвертой волны коронавируса.