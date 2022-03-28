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Более 6 000 солдат-срочников уволят в запас в Казахстане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
28 Марта 2022, 18:37
Более 6 000 солдат-срочников уволят в запас в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах Казахстана началось увольнение в запас солдат, выслуживших установленный срок срочной воинской службы. Соответствующий указ подписал Глава государства 4 марта текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Во всех гарнизонах проходят церемонии прощания военнослужащих с боевым знаменем.

Благодарность за достойную службу и честно выполненный конституционный долг перед Родиной солдатам выражают их командиры в ходе торжественных проводов.

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В соответствии с поручением Президента страны Касым-Жомарта Токаева многие военнослужащие получили в армии рабочие специальности, которые будут востребованы в реальном секторе экономики.

Многие из увольняемых солдат привлекались к мероприятиям по обеспечению режима чрезвычайного положения в январе 2022 года.

Как отмечают командиры воинских частей, за прошедший год солдаты срочной службы окрепли физически и морально, освоили воинские специальности, достигли высоких результатов в боевой подготовке, что неоднократно демонстрировали на практике.

За качественное выполнение учебно-боевых задач и успехи в службе отличившиеся военнослужащие награждены благодарственными письмами, грамотами, фотографиями у развернутого боевого знамени части.

После увольнения в запас солдаты будут поставлены на учет в местных органах военного управления по месту жительства как военно-обученный резерв.

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