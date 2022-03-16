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    09:05, 16 Март 2022 | GMT +6

    Более 590 тысяч подростков вакцинировано от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных подростков, беременных и кормящих женщин вакциной «Pfizer» от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    На 15 марта вакциной «Pfizer» провакцинировано:

    Первой дозой:

    Подростки – 753 094,

    Беременные женщины – 34 388,

    Кормящие женщины – 119 196.

    Второй дозой:

    Подростки – 597 972,

    Беременные женщины – 26 384,

    Кормящие женщины – 90 834.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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