Более 590 тысяч подростков вакцинировано от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных подростков, беременных и кормящих женщин вакциной «Pfizer» от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

На 15 марта вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первой дозой:

Подростки – 753 094,

Беременные женщины – 34 388,

Кормящие женщины – 119 196.

Второй дозой:

Подростки – 597 972,

Беременные женщины – 26 384,

Кормящие женщины – 90 834.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.