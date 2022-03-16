09:05, 16 Март 2022 | GMT +6
Более 590 тысяч подростков вакцинировано от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных подростков, беременных и кормящих женщин вакциной «Pfizer» от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
На 15 марта вакциной «Pfizer» провакцинировано:
Первой дозой:
Подростки – 753 094,
Беременные женщины – 34 388,
Кормящие женщины – 119 196.
Второй дозой:
Подростки – 597 972,
Беременные женщины – 26 384,
Кормящие женщины – 90 834.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.