Более 5800 специалистов получили подъемные пособия в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Проекту «С дипломом в село» в этом году исполняется 13 лет. За время его существования в Акмолинской области подъемные пособия получил 5871 специалист, бюджетные кредиты на приобретение жилья - 3146 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении внутренней политики региона, главной задачей программы является развитие кадрового потенциала на селе, повышение уровня предоставления услуг путем привлечения квалифицированных специалистов в сельские населенные пункты - работников здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, агропромышленного комплекса, а с октября 2020 года и государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков и сельских округов.

По информации управления экономики и бюджетного планирования региона, для работы и проживания на селе молодежи выдается подъемное пособие в размере 100 МРП и кредит на приобретение или строительство жилья. Условием для получения мер социальной поддержки является работа специалиста не менее трех лет в сельском населенном пункте.

«На селе по-прежнему самыми востребованными специалистами остаются учителя и врачи. В бюджете предусмотрены средства на выплату подъемного пособия 558 специалистам и кредитов 259-ти. До 1 апреля 131 специалисту выплачены подъемные пособия», - отметили в ведомстве.

Одним из получателей мер социальной поддержки молодых специалистов на селе стала врач – педиатр жаксынской районной больницы Анжелика Юдина, которая, помимо материальной поддержки, получила и кредит на жилье.

«Стать врачом была моя мечта с детства. Уже в 9 классе я точно знала, что хочу поступать на медицинский факультет. Я выбрала педиатрию, так как мне очень нравится работать с детьми, чувствую, что это мое. После окончания обучения в медицинском университете в Караганде, решила приехать работать в свой район, уже на последнем курсе заключила договор с нашей районной больницей. По приезду сразу подала заявку на участие в программе «С дипломом – в село», - поделилась девушка.

Всего в Акмолинской области с 2009 года подъемные пособия получил 5871 специалист, бюджетные кредиты на приобретение жилья - 3146 человек.