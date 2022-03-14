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    09:18, 14 Март 2022 | GMT +6

    Более 580 тысяч подростков вакцинировались от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных подростков, беременных и кормящих женщин вакциной «Pfizer» от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    13 марта вакциной «Pfizer» провакцинировано:

    Первой дозой:

    Подростки – 748 320,

    Беременные женщины – 34 191,

    Кормящие женщины – 118 413.

    Второй дозой:

    Подростки – 587 850,

    Беременные женщины – 26 072,

    Кормящие женщины – 89 372.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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