09:18, 14 Март 2022 | GMT +6
Более 580 тысяч подростков вакцинировались от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных подростков, беременных и кормящих женщин вакциной «Pfizer» от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
13 марта вакциной «Pfizer» провакцинировано:
Первой дозой:
Подростки – 748 320,
Беременные женщины – 34 191,
Кормящие женщины – 118 413.
Второй дозой:
Подростки – 587 850,
Беременные женщины – 26 072,
Кормящие женщины – 89 372.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.