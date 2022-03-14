Более 580 тысяч подростков вакцинировались от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных подростков, беременных и кормящих женщин вакциной «Pfizer» от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

13 марта вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первой дозой:

Подростки – 748 320,

Беременные женщины – 34 191,

Кормящие женщины – 118 413.

Второй дозой:

Подростки – 587 850,

Беременные женщины – 26 072,

Кормящие женщины – 89 372.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.