Более 58 тысяч человек получат помощь ко Дню пожилых в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Единовременные материальные выплаты к Международному дню пожилых людей получат 58,6 тысячи человек в Карагандинской области. Также будут организованы благотворительные акции и праздничные мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На оказание единовременной помощи жителям региона выделено 460 миллионов тенге, из которых около 45 млн — внебюджетные средства.

Общественные организации и фонды проведут для пожилых жителей региона благотворительные акции. Запланированы и праздничные мероприятия. В городах и районах будут организованы массовые гулянья, соревнования, конкурсы и обеды.

«Социально уязвимые слои населения получат продуктовые корзины, помощь в виде одежды. Жителям частного сектора помогут в приобретении угля и дров к предстоящему отопительному сезону», - сообщили в у правлении координации занятости и социальных программ Карагандинской области.