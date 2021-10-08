Более 58% костанайцев получили вакцину от КВИ
По информации замруководителя ведомства, для противодействия коронавирусной инфекции в области развернуто 1 955 инфекционных и карантинных коек. Из них 1665 инфекционных коек, где находится 621 пациент, а также 300 карантинных коек, где находятся 25 пациентов.
«Также в настоящее время под медицинским наблюдением находятся 392 ребёнка с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них 11 - в стационарах, 382 - на амбулаторном лечении. Беременных заболевших в области – 51», - добавила Анжела Бексултанова.
В регионе в процессе вакцинации задействована 31 медицинская организация с функционированием кабинетов для первичной и вторичной этапов вакцинации. Вакцинация проводится 190 стационарными и передвижными прививочными пунктами.
Для обеспечения хранения вакцины медицинскими организациями имеется 104 единицы морозильного оборудования, с одновременным хранением порядка 173 тыс. доз.
На сегодня в область доставлено 439 035 доз первого компонента и 439 035 доз второго компонента вакцины.
«Всего, на сегодняшний день в области вакцинировано 320 233 человек или 63,4% от подлежащих вакцинации, из них вторым компонентом 293 919 или 58,2%. Всего же вакцинации в регионе подлежат более 505 тысяч человек», - подытожила заместитель руководителя управления здравоохранения.