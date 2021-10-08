Более 58% костанайцев получили вакцину от КВИ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций Костанайской области прошел брифинг заместителя руководителя управления здравоохранения Анжелы Бексултановой по вопросам проводимой работы по недопущению распространения коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации замруководителя ведомства, для противодействия коронавирусной инфекции в области развернуто 1 955 инфекционных и карантинных коек. Из них 1665 инфекционных коек, где находится 621 пациент, а также 300 карантинных коек, где находятся 25 пациентов.

«Также в настоящее время под медицинским наблюдением находятся 392 ребёнка с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них 11 - в стационарах, 382 - на амбулаторном лечении. Беременных заболевших в области – 51», - добавила Анжела Бексултанова.

В регионе в процессе вакцинации задействована 31 медицинская организация с функционированием кабинетов для первичной и вторичной этапов вакцинации. Вакцинация проводится 190 стационарными и передвижными прививочными пунктами.

Для обеспечения хранения вакцины медицинскими организациями имеется 104 единицы морозильного оборудования, с одновременным хранением порядка 173 тыс. доз.

На сегодня в область доставлено 439 035 доз первого компонента и 439 035 доз второго компонента вакцины.

«Всего, на сегодняшний день в области вакцинировано 320 233 человек или 63,4% от подлежащих вакцинации, из них вторым компонентом 293 919 или 58,2%. Всего же вакцинации в регионе подлежат более 505 тысяч человек», - подытожила заместитель руководителя управления здравоохранения.