Более 58% костанайцев полностью вакцинировались от КВИ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 1 апреля на площадке Региональной службы коммуникаций прошел брифинг заместителя руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области Анжелы Бексултановой по вопросам проведения вакцинации в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Для противодействия коронавирусной инфекции в области развернуто 805 инфекционных и карантинных коек. За последние сутки в области зарегистрирован всего 1 новый случай.

«На сегодня в область доставлено 567 700 доз первого компонента и 567 700 доз второго компонента вакцины, а также 5 тысяч доз вакцин «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации. Вакцинировано 359 266 человек, или 60,3% от подлежащих вакцинации, из них вторым компонентом 346 284, или 58,1%»,- проинформировала А. Бексултанова.

Также в области с 22 ноября 2021 года началась ревакцинация населения, а также вакцинация беременных и кормящих женщин, подростков от 12 до 18 лет.

«На 1 апреля ревакцинировано 115 715 человек, вакцину Comirnaty Pfizer первый компонент получили 12 620 человек (184 беременных женщин, 2 261 кормящих женщин и 10 080 подростков), второй компонент – 11 041 человек (146 беременных женщин, 1 982 кормящих женщин и 8 8887 подростков)»,- подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в регионе смягчены карантинные меры в связи со значительным снижением новых случаев КВИ.