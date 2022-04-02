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    01:00, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 58% костанайцев полностью вакцинировались от КВИ

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 1 апреля на площадке Региональной службы коммуникаций прошел брифинг заместителя руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области Анжелы Бексултановой по вопросам проведения вакцинации в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Для противодействия коронавирусной инфекции в области развернуто 805 инфекционных и карантинных коек. За последние сутки в области зарегистрирован всего 1 новый случай.

    «На сегодня в область доставлено 567 700 доз первого компонента и 567 700 доз второго компонента вакцины, а также 5 тысяч доз вакцин «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации. Вакцинировано 359 266 человек, или 60,3% от подлежащих вакцинации, из них вторым компонентом 346 284, или 58,1%»,- проинформировала А. Бексултанова.

    Также в области с 22 ноября 2021 года началась ревакцинация населения, а также вакцинация беременных и кормящих женщин, подростков от 12 до 18 лет.

    «На 1 апреля ревакцинировано 115 715 человек, вакцину Comirnaty Pfizer первый компонент получили 12 620 человек (184 беременных женщин, 2 261 кормящих женщин и 10 080 подростков), второй компонент – 11 041 человек (146 беременных женщин, 1 982 кормящих женщин и 8 8887 подростков)»,- подытожила она.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в регионе смягчены карантинные меры в связи со значительным снижением новых случаев КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Костанайская область
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