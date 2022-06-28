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Более 58% казахстанцев доверяют телевидению – Мининформ РК
28 Июня 2022 12:23

Более 58% казахстанцев доверяют телевидению – Мининформ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров сообщил, что казахстанцы больше всего доверяют телевидению (58,1%), на втором месте – интернет-издания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается доверия и наиболее популярных площадок потребления информации у казахстанцев, то можно привести статистику данных Internews in Kazakhstan», - сказал Аскар Умаров в ходе заседания Правительства.

Согласно озвученным данным:

- казахстанцы больше всего доверяют телевидению (58,1%), на втором месте – интернет-издания (34,3%).

- больше половины населения доверяют государственным медиа (51,4%), частным доверяют только 9,6%, а доля тех, кто не доверяет никому - 39%.

«В рамках реализации поручений Главы государства МИОР проводит системную работу по развитию и повышению конкурентоспособности СМИ. С 2020 года ведется работа по реализации Национального плана развития сферы информации на 2020-2022 годы. Данный план разработан в целях решения актуальных вопросов в сфере СМИ, требующих системных решений от государства и медиа отрасли», - подчеркнул Аскар Умаров.

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Автор:
Корреспондент
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