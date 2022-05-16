16 Мая 2022 10:11

Более 571 тыс. казахстанцев получили АСП с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Адресная социальная помощь (АСП) назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РК.

По состоянию на 1 мая адресная социальная помощь назначена 571,1 тыс. человек из 111,4 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 84,7 млрд тенге.

В рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).

На 1 мая 144,6 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

Ранее сообщалось, что в связи с действием режима ЧП в январе гражданам, получавшим АСП в 4 квартале 2021 года, выплаты были автоматически пролонгированы на 1 квартал 2022 года. При этом для новых получателей реализована возможность подачи заявлений на назначение адресной соцпомощи через портал Электронного правительства.