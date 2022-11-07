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Более 570 лиц осуждены по делам о январских событиях

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Ноября 2022, 16:51
Более 570 лиц осуждены по делам о январских событиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов озвучил количество осужденных по делам о январских событиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следователями полиции проведены порядка 45 тысяч следственных действий, допрошены свыше 16 тысяч граждан, получены заключения более 3 тысяч различных экспертиз. Изъято похищенное имущество, оцениваемое на сумму порядка 350 млн тенге», - сообщил Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

По его словам, производством окончено 1125 дел, в отношении 620 обвиняемых дела направлены в суды, в том числе 509 прекращены по реабилитирующим основаниям.

«На сегодня уже осуждены 579 лиц, из них – 462 приговорены к наказаниям, не предусматривающим лишение свободы. К реальным срокам лишения свободы приговорены 117 лиц, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. В отношении 14 подсудимых уголовные дела прекращены за примирением сторон», - добавил главный следователь страны.


Борьба с преступностью   МВД РК   Алматинская трагедия   Январские события  
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