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Более 570 интернет-мошенников задержали в Казахстане
15 Августа 2022 11:45

Более 570 интернет-мошенников задержали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала этого года зафиксировано около 12 тыс. интернет-мошенничеств. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, преступниками причинен ущерб на 7 млрд тенге, задержан 571 интернет-мошенник и пресечена деятельность 17 преступных групп.

«Наибольшая регистрация интернет-мошенничеств отмечается в городах и областях с большим количеством населения Нур-Султане (2 тыс. 295), Алматы (1 тыс. 486), и Карагандинской области (1 тыс. 150).

«Преступники ищут различные способы получить персональные данные граждан, которые используют для получения доступа к банковским картам и депозитам», - добавила Шугыла Турлыбек.

Ранее сообщалось, что за неделю совершено 3тыс. 278 преступлений,1 тыс. 978 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыты «по горячим следам» 12 убийств, пять умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, три разбоя, 37 грабежей, 512 краж чужого имущества.


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