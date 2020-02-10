Более 57 тысяч квадратных метров жилья сдали в Карагандинской области в январе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В январе в Карагандинской области введено 57.2 тысячи квадратных метров жилья. Об этом сообщил руководитель Управления экономики Азамат Муканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За первый месяц этого года в регионе в эксплуатацию сдали 10,3 тысяч кв. метров индивидуального жилья и 34,4 тысячи - коммерческого. Еще порядка 13 тысяч квадратов пришлось на жилье государственного сектора.

«В этом году ожидаемый объем строительных работ составит 5 млрд тенге. Этих показателей мы добьемся за счет реализации государственных программ «Нурлы Жол», «Нұрлы жер» и «Развитие регионов-2020». В этом году запланировано строительство 5 пятиэтажных жилых домов в Сатпаеве, реконструкция автодорог областного значения, капитальные и средние ремонты дорог, строительство завода комплексных сплавов, патронного завода и другое», - отметил Азамат Муканов.

По предварительным данным, в этом году в регионе ожидается рост промышленности и сельского хозяйства. Предположительно, индекс физического объема промышленной продукции составит не менее 110%. Увеличение произойдет за счет роста добычи руд цветных металлов на 20%, а также производства стали на 92,7% и меди на 7,2%.

В горнодобывающей промышленности рост по плану составит 10% за счет добычи металлических руд.

Ожидается увеличение показателей в сферах обрабатывающей промышленности, цветной и черной металлургии, фармацевтики и машиностроения.

В сельском хозяйстве объем производства должен составить 101% за счет большего объема продукции животноводства. Ожидается, что поголовье крупного рогатого скота увеличится на 2,8% и составит 565 тысяч голов. Лошадей – на 5,2%, что будет равно 317,6 тысяч голов. Птицы станет больше на 1,4%. Благодаря этому, годовое производство мяса достигнет цифры в 9,8 тысяч тонн, молока - 10,2 тысячи тонн, яиц - 60,1 млн штук.

В этом году зерновые и бобовые культуры засеют на площади 895,5 тыс. га, что на 3,7% превысит уровень 2019 года. Масличные, многолетние и однолетние травы займут территорию в 87,7 тыс. га. Картофель посадят на 16 тыс. га, овощи - на 3 тыс. га. Все эти показатели превышают прошлогодние.