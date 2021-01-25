Более 57 тысяч дефектов дорожной инфраструктуры выявлено в Казахстане
«Всего выявлено 57,5 тыс. дефектов дорожной инфраструктуры (57 553), отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения. Нашими сотрудниками выдано свыше 25 тыс. предписаний (25 720) по их устранению, оштрафовано порядка 3 тыс. должностных лиц (3 065), ответственных за содержание дорог», - уточнил Серик Тусупов.
Ранее он заявил, что в Казахстане остро стоит вопрос с безопасностью пешеходов .
«Каждое третье ДТП в стране (36%, или 4 821 ДТП из 13 515), каждый четвертый погибший (28%, или 554 из 1 997) и раненый (25%, или 4 530 из 17 844) приходится на их долю», - сказал Серик Тусупов.
При этом, по его словам, есть проблемы и с дисциплиной пешеходов – в 2020 году выявлено больше 200 тыс. нарушений с их стороны.
«Однако, как показывает мировой опыт, надлежащую безопасность пешеходов может обеспечить только наличие развитой пешеходной инфраструктуры», - добавил Серик Тусупов.