Более 57 тысяч дефектов дорожной инфраструктуры выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько дефектов дорожной инфраструктуры, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения, выявлено в Казахстане, сообщил заместитель председателя КАП МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего выявлено 57,5 тыс. дефектов дорожной инфраструктуры (57 553), отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения. Нашими сотрудниками выдано свыше 25 тыс. предписаний (25 720) по их устранению, оштрафовано порядка 3 тыс. должностных лиц (3 065), ответственных за содержание дорог», - уточнил Серик Тусупов.

Ранее он заявил, что в Казахстане остро стоит вопрос с безопасностью пешеходов .

«Каждое третье ДТП в стране (36%, или 4 821 ДТП из 13 515), каждый четвертый погибший (28%, или 554 из 1 997) и раненый (25%, или 4 530 из 17 844) приходится на их долю», - сказал Серик Тусупов.

При этом, по его словам, есть проблемы и с дисциплиной пешеходов – в 2020 году выявлено больше 200 тыс. нарушений с их стороны.

«Однако, как показывает мировой опыт, надлежащую безопасность пешеходов может обеспечить только наличие развитой пешеходной инфраструктуры», - добавил Серик Тусупов.



