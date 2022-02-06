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Более 567 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане

6 Февраля 2022 08:29
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Более 567 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав РК опубликовала в Telegram актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ».

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I-й дозой: подростки – 567 281, беременные женщины – 27 283, кормящие женщины – 87 809.

II-й дозой: подростки – 307 561, беременные женщины – 17 361, кормящие женщины – 51 749.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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