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    12:43, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 560 тысяч тенге составит зарплата врачей в 2023 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил о мерах поддержки системы здравоохранения на ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Здоровье казахстанцев – главный приоритет. С учётом новых вызовов будут реализованы решительные меры по обеспечению отечественного здравоохранения квалифицированными кадрами, современным оборудованием, методами диагностики и лечения. Продолжительность жизни увеличится с 73,2 лет в 2020 году до 75 лет в 2025 году», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании фракции Nur Otan под председательством Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина.

    Сказал Премьер и несколько слов по поводу увеличения заработной платы врачей.

    «Заработная плата врачей вырастет в 2,5 раза до 561 тыс. тг в 2023 году. Заработная плата среднего медицинского персонала повысится до 210 тыс. тг. До 5% от ВВП будет увеличено финансирование здравоохранения из всех источников», - отметил глава Правительства.

    «До 2025 года во всех регионах будут построены 20 современных медицинских центров. В 2022 году будут запущены 2 научно-инновационные многопрофильные клиники в городах Нур-Султан и Алматы. Это обеспечит существенный задел в обеспечении качественной инфраструктуры здравоохранения на долгосрочный период», - заключил Премьер.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Правительство РК Астана
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