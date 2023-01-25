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Более 560 тысяч детей обещает охватить секциями и кружками Минкульт

25 Января 2023, 14:08
Более 560 тысяч детей обещает охватить секциями и кружками Минкульт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 560 тысяч детей в стране будут обеспечены спортивными секциями и творческими кружками. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание уделяется регулярным занятиям детьми спортом, физической культурой. Особенно важно развитие массового спорта, в том числе спортивных секций и творческих кружков. В соответствии с поручением Главы государства в прошлом году в рамках госзаказа более 400 тысяч детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет занимались в творческих кружках и спортивных секциях», - сказал Асхат Оралов на расширенном заседании коллегии Министерства.

По его словам, работа в этом направлении будет продолжена.

«В частности, в целях повышения потенциала детей в регионах выделено 86,7 млрд тенге, в результате чего более 560 тысяч детей и подростков будут обеспечены бесплатными спортивными секциями или творческими кружками. Теперь регионам необходимо ускорить процессы и незамедлительно приступить к работе. Я считаю, что совместная работа с руководителями областного управления спорта и качественное исполнение поручений Главы государства – это наша общая задача», - заключил министр.


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