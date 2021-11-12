Более 560 человек состоят на учете как наркозависимые в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на учете состоят 563 наркозависимых, из которых 40 женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в этом году медики 52 раза выезжали на вызовы, связанные с передозировкой наркотиков. В 25-ти случаях это была «синтетика». Троих, в том числе одну женщину, спасти не удалось.

Полицейские с начала года изъяли более 409 кг различных наркотиков, в том числе 4,2 кг синтетических. Зарегистрировали 187 наркоправонарушений, из них 47 фактов сбыта. Буквально недавно в регионе завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора», длившееся пять месяцев.

В департаменте отмечают, что профилактическая работа не прерывается. Главная аудитория – учащиеся образовательных учреждений. Сотрудники полиции рассказывают, что понятия «легкий наркотик» не существует. Переход к более тяжелым – дело времени.

«Если человек все же пристрастился к дурману, нельзя опускать руки. Одному поможет лечение, другому – обращение к религии, главное — добрая воля, а шанс есть у каждого. Подобные примеры есть и в Петропавловске. 41-летняя горожанка начала употреблять наркотики в юности, вслед за старшим братом. По ее словам, их окружали те, от кого не приходилось ждать человеческого отношения. После многих лет наркотического ада брат, отчаявшись, покончил с собой. Светлана едва не погибла, но продолжала попытки лечения. Со временем нашла себя в религии и сумела отказаться от наркотиков», - рассказал начальник отдела по противодействию наркопреступности Рахат Нурахметов.

Недавно полицейские сняли вторую часть антинаркотического фильма «Соли и спайсы. Дорога в никуда». Первая часть его о том, как преступный мир втягивает молодежь в новые формы наркозависимости. На хостинге YouTube фильм набрал свыше 600 тысяч просмотров. Вторая часть фильма - о том, какие изменения произошли в борьбе с наркопреступностью.

«У полицейских появились все правовые инструменты, чтобы бороться с производителями и распространителями синтетических наркотиков. Только в 2021-м году в области ликвидировано семь так называемых нарколабораторий, из которых три специализировались на производстве «синтетики». Закрыто 13 интернет-магазинов, торгующих солями и спайсами, за сбыт задержаны 24 человека. Из незаконного оборота изъяты сотни тысяч разовых доз. Наркограффити, некогда уродовавшие стены домов на центральных улицах Петропавловска, теперь почти исчезли. Об этом и многом другом рассказано в новом фильме», - сказал заместитель начальника департамента полиции Руслан Назаров.