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Более 560 американских компаний работают в Казахстане

15 Декабря 2021 13:15
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Более 560 американских компаний работают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане успешно работают более 560 компаний с участием американского капитала. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хотелось бы отметить, что США являются вторым крупным инвестором в казахстанскую экономику. В Казахстане успешно работают более 560 компаний с участием американского капитала. Пути дальнейшего укрепления торгово-экономического и научно-технической кооперации также обсуждается в рамках сегодняшнего заседания. В порядке обмена мнениями мы рассматривали и будем рассматривать политические реформы в нашей стране, демократизацию и соблюдения прав человека», - сказал Акан Рахметуллин, в ходе брифинга в рамках заседания Комиссии по расширенному стратегическому партнерству (КРСП) между Казахстаном и США.

По словам заместителя министра иностранных дел, казахстанская стороны придерживается с американскими партнерами мнения, что диалог С-5+1 остается значимым инструментом укрепления сотрудничества в Центральной Азии.

«В следующем году мы намерены поддерживать такой высокий темп взаимных политических и экономических контактов на высоком уровне. Благодарим наших американских партнеров за их активное участие и визит в нашу страну», - добавил А. Рахметуллин.

Напомним, в Казахстан с визитом прибыл помощник государственного секретаря США Дональда Лу

Отметим, что в рамках визита делегации США в Нур-Султан заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял американского гостя и обменялся мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки дня. В ходе переговоров Дональд Лу поздравил с Днём Независимости Казахстана. Американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон высоко ценит расширенное стратегическое партнерство с Нур-Султаном и намерен поддерживать крепкие и стабильные взаимоотношения как с Казахстаном, так и с регионом Центральной Азией в целом.




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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #США  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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