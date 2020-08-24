Более 56 тысячам казахстанцев автоматически продлены сроки инвалидности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях предотвращения распространения COVID-19 56 106 казахстанцам автоматически на три месяца продлены сроки инвалидности, степени утраты общей трудоспособности, степени утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальные программы реабилитации. При этом выплата государственных пособий осуществляется по ранее установленной группе инвалидности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Кроме того, с 16 марта по 24 августа 15 830 казахстанцам заочно оформили или продлили инвалидность в онлайн-режиме через портал eGov.kz. Данная возможность, наряду с автоматическим продлением, была предоставлена лицам с инвалидностью для предотвращения массового скопления людей в государственных учреждениях и снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией.

В связи с продолжением распространения СOVID-19 граждане могут подать заявления для установления и переосвидетельствования инвалидности в электронном формате.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале eGov.kz и иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП).

После выполнения входа необходимо нажать в правом верхнем углу кнопку с выпадающим списком, выбрать «Электронные обращения» и «Заказать услугу онлайн».

Далее заявитель попадает в личный кабинет, где ему необходимо нажать на кнопку «Создать». Затем требуется заполнение полей («Регион», «Адрес фактического проживания», «Мобильный телефон» и др.). В поле «Получатель» нужно выбрать «Территориальный департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции». Кроме того, необходимо приложить сфотографированные или отсканированные копии документов. Список можно посмотреть, перейдя по ссылке «Список необходимых документов».

Завершающим действием будет подпись заявки с помощью ЭЦП-ключа. Для этого необходимо нажать кнопку «Выбрать сертификат» и выбрать файл, имя которого начинается с «RSA…», затем система потребует ввести открытый пароль.

В результате подачи обращения заявке будет присвоен статус в личном кабинете.

Отметим, что в отношении детей-инвалидов, достигших 16 и 18 лет, предусмотрено заочное переосвидетельствование, на основании имеющихся документов и с учетом степени ограничений жизнедеятельности, согласно данным предыдущего освидетельствования.

Напомним, впервые меры по автоматическому продлению сроков инвалидности были приняты в период введения на территории Казахстана режима ЧП. На 3 месяца была продлена инвалидность лицам, чей срок переосвидетельствования пришелся на данный период и за месяц ранее (с 16 февраля 2020 года). Далее сроки инвалидности продлевались, учитывая сохранение на территории соответствующей административно-территориальной единицы ограничительных мер, в том числе карантина.