Более 5,6 тысячи домов остаются подтопленными в Казахстане

Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш доложил о паводковой ситуации в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Благодаря оперативным мерам из зон ЧС заблаговременно проведена эвакуация жителей и домашних животных. К этому часу вернулись в свои дома 17 547 человек. В эвакопунктах находятся 6 932 человека, из них 3 111 детей. Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 117 142 человека, из них 40 833 ребенка. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных. Продолжается ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ, — сказал Е. Сайпаш на брифинге в СЦК.

По его словам, отведена вода из 3 873 жилых домов и 2 502 дворовых территорий. Откачано свыше 9,8 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 3 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала.

— Остаются подтопленными 5 677 частных жилых домов, 1 326 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях. Из сел Кустовое, Вагулина, Красноярка, Соколовка, Долматово Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, с. Куйылыс Иргизского района Актюбинской области, с дачных массивов г. Уральск Западно-Казахстанской области, с. Ишимское Жаксынского района, с. Львовское Жаркаинского района Акмолинской области, с. Тауыш в с. Торгай Джангельдинского района Костанайской области заблаговременно эвакуировано 2 834 человека, которые размещены в эвакуационных пунктах и у родственников, — сообщил спикер.

Также, по его словам, из-за выпадения обильных дождевых осадков в с. Акбастау Байдибекского района Туркестанской области и в с. Жасоркен Жамбылского района Жамбылской области произошло подтопление 47 дворовых территорий. Проведены работы по укладке мешкотары, очистке арычной системы и отводу воды.