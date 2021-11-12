Более 56% костанайских сел обеспечены водоснабжением

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанайской области с каждым годом удручаются ситуации с водоснабжением сельских жителей. О том, как реализуются госпрограммы в сфере водоснабжения, рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата области Даурен Аскаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанайской области - 520 сел, из них 292 села, или 56,2%, обеспечены услугами водоснабжения, по населению - 72,6%.

«В сравнении с 2020 годом обеспеченность услугами водоснабжения увеличилась по сельскому населению на 7,9%, по селам - на 20,1%, за счет установки пунктов раздачи привозной воды в 104 селах. Остальные 228 сел пользуются водой из децентрализованных источников (колодцев и скважин и привозной водой», - сообщил Д. Аскаров.

По информации руководителя ведомства, для обеспечения населения качественной питьевой водой в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» и программы «Ауыл Ел бесігі» по области реализуется 32 проекта по сельскому водоснабжению, на которые выделено 9,7 млрд тенге бюджетных средств.

«Запланировано ввести в эксплуатацию 18 проектов, из них уже введены 6 проектов. 14 проектов - переходящие на 2022 год. По итогам 2021 года будут обеспечены услугами водоснабжения 19 сел, в которых проживает 9,9 тыс. человек, из них 8 сел планируется подключить к централизованной системе водоснабжения, 11 сел планируется подключить к пунктам очистки и раздачи воды, - добавил Даурен Аскаров. — В 16 селах с населением 24,5 тыс. человек будет улучшено водоснабжение за счет реконструкции аварийных участков сетей водоснабжения. При этом, на 1 января 2022 года доступ к услугам водоснабжения увеличится по сельскому населению до 75%».

В целом, по итогам 2022 года с учетом переходящих и новых проектов, в Костанайской области доступ к услугам водоснабжения увеличится по сельскому населению с 75% до 86,4%, по селам – с 59,8% до 75%.

Для того, чтобы к 2025 году 100% обеспечить сельское населения области качественным водоснабжением, местными госорганами планируется упразднить 32 села с населением менее 50 человек. Также в период с 2022-2024 годы реализовать 19 разработанных проектов по строительству систем водоснабжения для 29 сел общей стоимостью 19 млрд тенге. Вместе с тем, до апреля 2022 года планируется разработать еще 15 проектов.

Даурен Аскаров также пояснил, что установка пунктов раздачи привозной воды в сёлах - это временная мера.

«При увеличении численности населения будет рассматриваться вопрос по строительству системы водоснабжения. При этом, для перспективных сел нами разрабатывается проектно-сметная документация на строительство пунктов очистки и раздачи воды с перспективой строительства разводящих сетей», - подытожил он.