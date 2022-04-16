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    18:33, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 550 тыс. саженцев посадят в заповеднике «Бурабай»

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    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Посадку леса начали на территории заповедника «Бурабай», передает МИА «Казинформ».

    «На территории заповедника «Бурабай» началась посадка леса. Молодые сосны и березы заполнят северную часть заповедника в районе строящегося курорта Aqbura. В этом году запланировали посадить более 550 тысяч растений на 65 гектарах земли. Саженцы-двухлетки вырастили в питомнике государственного национального природного парка «Бурабай». Сосна и береза выбраны учёными нацпарка не случайно: это основные лесообразующие породы в регионе», - сообщил в Telegram управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев.

    По его словам, 65% лесов Бурабая составляют сосны и 35% лиственные породы деревьев.

    «Посадить маленькое дерево и внести свой вклад в увеличение площади лесов может бесплатно каждый желающий. Для этого необходимо позвонить в офис государственного национального природного парка «Бурабай» (тел. 8 (71636) 71-8-97) и записаться на посадку леса. Саженцы и лунки уже подготовлены, нужны только время и желание», - дополнил А. Дадебаев.


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