Более 550 тыс. саженцев посадят в заповеднике «Бурабай»

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Посадку леса начали на территории заповедника «Бурабай», передает МИА «Казинформ».

«На территории заповедника «Бурабай» началась посадка леса. Молодые сосны и березы заполнят северную часть заповедника в районе строящегося курорта Aqbura. В этом году запланировали посадить более 550 тысяч растений на 65 гектарах земли. Саженцы-двухлетки вырастили в питомнике государственного национального природного парка «Бурабай». Сосна и береза выбраны учёными нацпарка не случайно: это основные лесообразующие породы в регионе», - сообщил в Telegram управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев.

По его словам, 65% лесов Бурабая составляют сосны и 35% лиственные породы деревьев.

«Посадить маленькое дерево и внести свой вклад в увеличение площади лесов может бесплатно каждый желающий. Для этого необходимо позвонить в офис государственного национального природного парка «Бурабай» (тел. 8 (71636) 71-8-97) и записаться на посадку леса. Саженцы и лунки уже подготовлены, нужны только время и желание», - дополнил А. Дадебаев.