Более 550 операций по удалению камней из почек провели в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За 7 месяцев этого года малоинвазивные операции по удалению камней из почек за счёт медстрахования проведены 557 пациентам в областной клинической больнице Караганды. Цена только одной операции составляет более 280 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пациенты могут получить эту услугу бесплатно, если они застрахованы в ОСМС либо в экстренном порядке в рамках гарантированного объёма бесплатной медпомощи (ГОБМП).

«Один из методов удаления камней из мочевыводящих путей – трансуретральная контактная литотрипсия. Во время операции камни дробятся с помощью специальных тонких инструментов – уретероскопов, которые подводят разрушительный импульс непосредственно к камню. Это позволяет раздробить камень в любом отделе мочевыводящих путей и полностью извлечь осколки наружу. Для дробления камней в чашечках и лоханках почек применяются специальные гибкие инструменты», – рассказал уролог ОКБ, врач высшей категории Улан Ахметов.

Эта операция является малоинвазивной и высокоэффективной. Она отличается от традиционной минимальной травматизацией, и происходит быстрое восстановление пациента.



