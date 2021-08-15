+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 17 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 550 операций по удалению камней из почек провели в Карагандинской области

15 Августа 2021 14:44
Поделиться:
Более 550 операций по удалению камней из почек провели в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За 7 месяцев этого года малоинвазивные операции по удалению камней из почек за счёт медстрахования проведены 557 пациентам в областной клинической больнице Караганды. Цена только одной операции составляет более 280 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса в Казахстане
32 человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане 7427 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Не будьте циниками! Остановитесь! - призвала организаторов тоев акмолинский санврач

Пациенты могут получить эту услугу бесплатно, если они застрахованы в ОСМС либо в экстренном порядке в рамках гарантированного объёма бесплатной медпомощи (ГОБМП).

«Один из методов удаления камней из мочевыводящих путей – трансуретральная контактная литотрипсия. Во время операции камни дробятся с помощью специальных тонких инструментов – уретероскопов, которые подводят разрушительный импульс непосредственно к камню. Это позволяет раздробить камень в любом отделе мочевыводящих путей и полностью извлечь осколки наружу. Для дробления камней в чашечках и лоханках почек применяются специальные гибкие инструменты», – рассказал уролог ОКБ, врач высшей категории Улан Ахметов.

Эта операция является малоинвазивной и высокоэффективной. Она отличается от традиционной минимальной травматизацией, и происходит быстрое восстановление пациента.



Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса в Казахстане
32 человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане
7427 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
Не будьте циниками! Остановитесь! - призвала организаторов тоев акмолинский санврач
Популярное
1 Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год
2 Результаты ПЦР-тестов подделывал студент-медик из Таджикистана в Алматы
3 О шторме предупредили жителей шести регионов Казахстана
4 85 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
5 Не будьте циниками! Остановитесь! - призвала организаторов тоев акмолинский санврач
6 Большой парк появится вокруг новой мечети в Нур-Султане
Читайте также
32 человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане
Туркестанская область вернулась в «зеленую» зону по коронавирусу
Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год
Результаты ПЦР-тестов подделывал студент-медик из Таджикистана в Алматы
О шторме предупредили жителей шести регионов Казахстана
85 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
Не будьте циниками! Остановитесь! - призвала организаторов тоев акмолинский санврач
Большой парк появится вокруг новой мечети в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив