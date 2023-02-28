Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Более 55 тысяч новых рабочих мест создадут в Астане

28 Февраля 2023, 12:30
Более 55 тысяч новых рабочих мест создадут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В следующем году планируется охватить мерами занятости более 24 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель директора центра занятости акимата города Астаны Сабит Жаманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2023 году планируется охватить мерами занятости более 24 тысяч человек, в том числе более 16,5 тысячи молодежи. Планируется также создать более 55 тысяч новых рабочих мест, в том числе 10,3 тысячи в рамках национальных проектов. На интернет-портале «Электронная биржа труда» размещено 4 306 вакантных мест от 1 674 работодателей», - сказал на онлайн-брифинге Сабит Жаманбаев.

Спикер отметил, что с прошлого года были повышены до 30 МРП размеры заработной платы участников проектов «Молодежная практика», «Первое рабочее место» и «Контракт поколений». Увеличен размер гранта на реализацию новых бизнес-идей для молодежи и социально-уязвимых слоев населения до 400 МРП (до 1,2 млн тенге).


Новости по теме
Региональные карты занятости появятся в каждой области Казахстана
Либерализация рынка труда планируется в Казахстане
Почти каждый третий житель Костанайской области - представитель молодежи
Теги:
Читайте также
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 марта
Находившуюся в межгосударственном розыске гражданку Узбекистана задержали в Астане
80% детей переносят корь легко - врач
Корь у детей: о симптомах заболевания сообщила инфекционист
Новую публичную библиотеку открыли в Астане
Открытый чемпионат по Street lifting и Street Workout прошел в Астане
3 кг гашиша изъяли полицейские Астаны
Более 3000 домбристов одновременно исполнили кюй в школах и колледжах Астаны
Новости партнеров
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование

Лента новостей