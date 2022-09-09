Более 55 тонн прекурсоров изъяли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Более 55 тонн прекурсоров изъяли в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе ОПМ выявлено 5 фактов наркопреступлений, 11 фактов административных правонарушений. Изъято более 80 лекарственных психотропных препаратов в виде таблеток и ампул, таких как «Трамадол» и «Тропикамид», а также 55 тонн 444 кг прекурсоров.

В городах Караганды, Балхаш, Абайскоми районе выявлено 5 фактов незаконной реализации кодеиносодержащих лекарственных препаратов – признаки правонарушения, предусмотренного статьей 424 КРКобАП.

В аптеках Караганды и Темиртау выявлено два факта безрецептурного отпуска лекарственных препаратов – признаки правонарушения, предусмотренного статьей 426 КРКобАП.

Кроме того во время проверки четырех предприятий, использующих в своей деятельности прекурсоры, выявлены нарушения технической укрепленности – признаки правонарушения, предусмотренного статьей 427 КРКобАП.

В Караганде во время проверки на территории одного из предприятий были остановлены водители двух автоцистерн, которые загрузили прекурсоры и направлялись за пределы города. У них отсутствовали необходимые документы на перевозку серной кислоты весом 54 тонны, которая была изъята. По всем фактам составлены материалы, которые переданы в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК для составления административного протокола.

