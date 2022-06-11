11 Июня 2022 09:11

Более 55 несанкционированных свалок ликвидировали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Усиленные работы по устранению несанкционированных свалок ведутся в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Районные акиматы совместно с департаментом экологии, природоохранной полицией, службой iKomek109 посредством городских камер видеонаблюдения «СЕРГЕК» ведут усиленные работы по недопущению появления несанкционированных свалок, привлечению нарушителей к ответственности.

«Ликвидировали еще 55 участков, вывезли более 23 тыс. тонн отходов. Нарушителей оштрафовали почти на 20,5 млн тенге. К ответственности привлекли более 1900 нарушителей. К примеру, к ответственности за выгрузку мусора в несанкционированных местах привлечены 194 водителя. Сумма штрафа составляет свыше 5 млн тенге», - сообщили в акимате.

Вместе с тем, с руководителями строительных объектов провели разъяснительные беседы о необходимости осуществления мероприятий, исключающих вынос грязи на проезжую часть, приведении прилегающей территории и ограждений в надлежащее состояние. А также выдали предупреждения об обязательном вывозе строительного мусора на территорию «Эко-полигона».

Кроме того, как сообщили в акимате, для недопущения появления новых несанкционированных свалок с июня 2021 года в пять раз увеличены размеры административных штрафов за нарушение экологических требований по управлению отходами. А именно, для физических лиц - с 10 МРП до 50 МРП, для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - с 20 МРП до 100 МРП, для субъектов среднего предпринимательства - с 30 МРП до 100% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения, для субъектов крупного предпринимательства - до 200% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.