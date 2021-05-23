Более 55 млрд тенге предусмотрено на пособия по ходу за лицами с инвалидностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время численность получателей пенсии, имеющих доплату до размера пособия по инвалидности составляет 74 892 чел. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из основных направлений государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов является исполнение мероприятий Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года. Национальный план охватывает 7 направлений и состоит из 64 мероприятий (из них 25 уже исполнены, 15 - исполнены частично и 24 - на исполнении), в их реализацию вовлечены заинтересованные центральные и местные государственные органы. В Мажилисе Парламента находится на рассмотрении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», предусматривающий внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов», - сообщил Ералы Тугжанов в ответе на депутатский запрос.

Проектом Закона предусматривается введение пособий по уходу за лицами с инвалидностью (ЛСИ) 1 группы независимо от причины инвалидности, разделение детей-инвалидов на группы в зависимости от степени тяжести заболевания, предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца.

«На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 55,4 млрд. тенге. В целях повышения качества жизни ЛСИ в текущем году разрабатывается проект Закона о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов. Его принятие дает возможность Комитету ООН по правам инвалидов принимать и рассматривать обращения ЛСИ о нарушении государством их прав, закрепленных в Конвенции о правах инвалидов», - отметил зампремьера.

Также проектом Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития социального предпринимательства» предусматривается усилить контроль за выполнением квот по трудоустройству в целях обеспечения экономической самостоятельности и качественной занятости ЛСИ.

«В Социальном кодексе будет предусмотрена норма по обязательной оплате компенсационных взносов работодателями, невыполняющими квоту по трудоустройству ЛСИ. Это позволит к 2025 году увеличить долю занятых лиц с инвалидностью до 30%. В настоящее время разрабатывается Национальный план по дальнейшей модернизации системы социального обслуживания в Республике Казахстан до 2025 года. В его основе - переход системы социального обслуживания на подушевое финансирование, поэтапная деинституализация крупных домов-интернатов, повышение квалификации и статуса социальных работников. В целом, все проблемные вопросы, поднимаемые ЛСИ, отрабатываются в рамках мер по совершенствованию законодательства», - заверил Е. Тугжанов.