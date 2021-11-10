Более 55 млрд долларов составили активы Национального фонда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инвестиционный доход Национального фонда восстановился после коррекции рынков. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным главы Нацбанка, активы Национального фонда на конец октября составили 55,1 млрд долларов. В октябре было продано 988 млн долларов для обеспечения выделения целевого и гарантированного трансфертов на 428 млрд тенге.

«Поступления в Нацфонд в октябре составили 103 млрд тенге, в том числе в иностранной валюте 163 млн долларов США. Инвестиционный доход Нацфонда за октябрь восстановился после коррекции рынка и составил 871 млн долларов США преимущественно за счет роста акций и золота. За счет сбалансированной аллокации активов Нацфонда инвестдоход с начала года восстановился и составил 2 млрд долларов США, или 3,44%», - сказал в ходе заседания Правительства Ерболат Досаев.

Также по данным Нацбанка, золотовалютные резервы на конец октября составили 35,8 млрд долларов, увеличившись за месяц на 307 млн долларов.

«Портфель золота вырос на 1,2 млрд долларов за счет роста цены на золото на 3,8%, до 1796 долларов за унцию. Активы в свободно конвертируемой валюте снизились на 854 млн долларов США преимущественно за счет снижения остатков на корреспондентских счетах БВУ. Всего валовые международные резервы составили 90,9 млрд долларов, увеличившись за месяц на 354 млн долларов», - пояснил глава Нацбанка.

Ранее Ерболат Досаев назвал причины ослабления тенге.