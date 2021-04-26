Более 540 млн тенге выплатят ветеранам Чернобыля в 2021 году
В ликвидации последствий катастрофы принимали участие около 32 тысяч казахстанцев. Эти лица признаны ветеранами и обеспечиваются различными мерами соцподдержки.
В соответствии с законом РК «О ветеранах»: участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах отнесены к лицам, приравненным по льготам к участникам Великой Отечественной войны (далее – ВОВ);
лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС – к лицам, приравненным по льготам к инвалидам ВОВ.
участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах – к другим лицам, на которых распространяется действие закона «О ветеранах».
В Казахстане действует система мер, направленная на улучшение жизни ветеранов:
выплата специального государственного пособия;
обеспечение жильем в соответствии с жилищным законодательством;
льготное налогообложение;
оказание социальной помощи в денежном или натуральном выражении за счет средств местных бюджетов;
единовременное первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
преимущественное обслуживание в организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, и внеочередная госпитализация;
получение квалифицированной медицинской помощи;
право пользования при выходе на пенсию поликлиниками, к которым ветераны были прикреплены в период работы;
первоочередное получение гарантированного объема специальных социальных услуг;
право на получение образовательных грантов, а также на зачисление в состав обучающихся по государственному образовательному заказу на подготовку кадров с высшим образованием;
квота приема в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования;
право на внеочередное пользование всеми услугами связи, в том числе первоочередная установка интернета и телефона и т.д.
Специальное государственное пособие (далее – СГП) выплачивается ветеранам независимо от иных социальных выплат. Размер СГП для лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ, составляет 6,19 месячных расчетных показателей (далее – МРП) (в 2021 году
18 056 тенге), для лиц, приравненных по льготам к инвалидам ВОВ
– 7,55 МРП (в 2021 году – 22 024 тенге).
Необходимо отметить, что в ход принятия закона «О ветеранах» были усилены меры социальной поддержки для участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭСв 1988-1989 годах. Размер СГП для данной категории ветеранов был повышен с 2,13 МРП до 4,8 МРП(в 2021 году – 14 002 тенге).
Наряду с СГП, лицам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,выплачиваетсягосударственн
Стационарная медицинская помощь ветеранам оказывается в двух специализированных республиканских госпиталях для инвалидов и ветеранов ВОВ(в гг. Алматы и Нур-Султан).
Ежегодно местными исполнительными органами оказывается соцпомощь ко Дню памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля)или к другим датам (ко Дню Победы в ВОВ (9 мая).
В 2021 году за счет средств местных бюджетов предусмотрено оказание социальной помощи 6 055 ветеранам Чернобыля на сумму 540,7 млн тенге в размере от 5 МРП (14 585 тенге) до 70 МРП (204 190 тенге). Размеры соцпомощи устанавливаются в каждом регионе индивидуально в зависимости от возможностей бюджета по решению местных представительных органов (маслихатов).
Так, в регионах ветераны Чернобыля получат единовременную
к 26апреля 2021 года – в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанкой, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской (частично), Северо-Казахстанской,
к 9 мая 2021 года – в Актюбинской, Мангистауской и Павлодарской областях и г. Алматы.
В Костанайской области ветеранам Чернобыля (74 человека) предоставляют ежемесячную помощь в размере 3 МРП (в 2021 г. –8751) тенге.