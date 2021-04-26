РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:44, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 540 млн тенге выплатят ветеранам Чернобыля в 2021 году

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день памяти жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции (далее – АЭС),произошедшей в 1986 году. В 2021 году в Казахстане ветераны Чернобыля получат единовременные выплаты на общую сумму 540,7 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    В ликвидации последствий катастрофы принимали участие около 32 тысяч казахстанцев. Эти лица признаны ветеранами и обеспечиваются различными мерами соцподдержки.

    В соответствии с законом РК «О ветеранах»: участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах отнесены к лицам, приравненным по льготам к участникам Великой Отечественной войны (далее – ВОВ);

    лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС – к лицам, приравненным по льготам к инвалидам ВОВ.

    участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах – к другим лицам, на которых распространяется действие закона «О ветеранах».

    В Казахстане действует система мер, направленная на улучшение жизни ветеранов:

    выплата специального государственного пособия;

    обеспечение жильем в соответствии с жилищным законодательством;

    льготное налогообложение;

    оказание социальной помощи в денежном или натуральном выражении за счет средств местных бюджетов;

    единовременное первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

    преимущественное обслуживание в организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, и внеочередная госпитализация;

    получение квалифицированной медицинской помощи;

    право пользования при выходе на пенсию поликлиниками, к которым ветераны были прикреплены в период работы;

    первоочередное получение гарантированного объема специальных социальных услуг;

    право на получение образовательных грантов, а также на зачисление в состав обучающихся по государственному образовательному заказу на подготовку кадров с высшим образованием;

    квота приема в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования;

    право на внеочередное пользование всеми услугами связи, в том числе первоочередная установка интернета и телефона и т.д.

    Специальное государственное пособие (далее – СГП) выплачивается ветеранам независимо от иных социальных выплат. Размер СГП для лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ, составляет 6,19 месячных расчетных показателей (далее – МРП) (в 2021 году
    18 056 тенге), для лиц, приравненных по льготам к инвалидам ВОВ
    – 7,55 МРП (в 2021 году – 22 024 тенге).

    Необходимо отметить, что в ход принятия закона «О ветеранах» были усилены меры социальной поддержки для участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭСв 1988-1989 годах. Размер СГП для данной категории ветеранов был повышен с 2,13 МРП до 4,8 МРП(в 2021 году – 14 002 тенге).

    Наряду с СГП, лицам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,выплачиваетсягосударственноесоциальноепособиепоинвалидности, размеры которого зависят от величины прожиточного минимума, группы и причины инвалидности. Размеры пособия ежегодно повышаются в связи с увеличением прожиточного минимума на уровень инфляции.

    Стационарная медицинская помощь ветеранам оказывается в двух специализированных республиканских госпиталях для инвалидов и ветеранов ВОВ(в гг. Алматы и Нур-Султан).

    Ежегодно местными исполнительными органами оказывается соцпомощь ко Дню памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля)или к другим датам (ко Дню Победы в ВОВ (9 мая).

    В 2021 году за счет средств местных бюджетов предусмотрено оказание социальной помощи 6 055 ветеранам Чернобыля на сумму 540,7 млн тенге в размере от 5 МРП (14 585 тенге) до 70 МРП (204 190 тенге). Размеры соцпомощи устанавливаются в каждом регионе индивидуально в зависимости от возможностей бюджета по решению местных представительных органов (маслихатов).

    Так, в регионах ветераны Чернобыля получат единовременную помощь:

    к 26апреля 2021 года – в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанкой, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской (частично), Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и гг. Шымкент и Нур-Султан;

    к 9 мая 2021 года – в Актюбинской, Мангистауской и Павлодарской областях и г. Алматы.

    В Костанайской области ветеранам Чернобыля (74 человека) предоставляют ежемесячную помощь в размере 3 МРП (в 2021 г. –8751) тенге.


    Теги:
    Правительство Минтруда РК Общество Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Сегодня, 22:28
    Детям раздали просроченный йогурт в школе Алматинской области: директор наказан
    Сегодня, 22:13
    4,3 млрд получат актюбинцы от фонда «Қазақстан халқына»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!