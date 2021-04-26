Более 540 млн тенге выплатят ветеранам Чернобыля в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день памяти жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции (далее – АЭС),произошедшей в 1986 году. В 2021 году в Казахстане ветераны Чернобыля получат единовременные выплаты на общую сумму 540,7 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В ликвидации последствий катастрофы принимали участие около 32 тысяч казахстанцев. Эти лица признаны ветеранами и обеспечиваются различными мерами соцподдержки.

В соответствии с законом РК «О ветеранах»: участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах отнесены к лицам, приравненным по льготам к участникам Великой Отечественной войны (далее – ВОВ);

лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС – к лицам, приравненным по льготам к инвалидам ВОВ.

участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах – к другим лицам, на которых распространяется действие закона «О ветеранах».

В Казахстане действует система мер, направленная на улучшение жизни ветеранов:

выплата специального государственного пособия;

обеспечение жильем в соответствии с жилищным законодательством;

льготное налогообложение;

оказание социальной помощи в денежном или натуральном выражении за счет средств местных бюджетов;

единовременное первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

преимущественное обслуживание в организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, и внеочередная госпитализация;

получение квалифицированной медицинской помощи;

право пользования при выходе на пенсию поликлиниками, к которым ветераны были прикреплены в период работы;

первоочередное получение гарантированного объема специальных социальных услуг;

право на получение образовательных грантов, а также на зачисление в состав обучающихся по государственному образовательному заказу на подготовку кадров с высшим образованием;

квота приема в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования;

право на внеочередное пользование всеми услугами связи, в том числе первоочередная установка интернета и телефона и т.д.

Специальное государственное пособие (далее – СГП) выплачивается ветеранам независимо от иных социальных выплат. Размер СГП для лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ, составляет 6,19 месячных расчетных показателей (далее – МРП) (в 2021 году

18 056 тенге), для лиц, приравненных по льготам к инвалидам ВОВ

– 7,55 МРП (в 2021 году – 22 024 тенге).

Необходимо отметить, что в ход принятия закона «О ветеранах» были усилены меры социальной поддержки для участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭСв 1988-1989 годах. Размер СГП для данной категории ветеранов был повышен с 2,13 МРП до 4,8 МРП(в 2021 году – 14 002 тенге).

Наряду с СГП, лицам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,выплачиваетсягосударственн оесоциальноепособиепоинвалидно сти, размеры которого зависят от величины прожиточного минимума, группы и причины инвалидности. Размеры пособия ежегодно повышаются в связи с увеличением прожиточного минимум а на уровень инфляции.

Стационарная медицинская помощь ветеранам оказывается в двух специализированных республиканских госпиталях для инвалидов и ветеранов ВОВ(в гг. Алматы и Нур-Султан).

Ежегодно местными исполнительными органами оказывается соцпомощь ко Дню памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля)или к другим датам (ко Дню Победы в ВОВ (9 мая).

В 2021 году за счет средств местных бюджетов предусмотрено оказание социальной помощи 6 055 ветеранам Чернобыля на сумму 540,7 млн тенге в размере от 5 МРП (14 585 тенге) до 70 МРП (204 190 тенге). Размеры соцпомощи устанавливаются в каждом регионе индивидуально в зависимости от возможностей бюджета по решению местных представительных органов (маслихатов).

Так, в регионах ветераны Чернобыля получат единовременную помощь:

к 26апреля 2021 года – в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанкой, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской (частично), Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и гг. Шымкент и Нур-Султан;

к 9 мая 2021 года – в Актюбинской, Мангистауской и Павлодарской областях и г. Алматы.

В Костанайской области ветеранам Чернобыля (74 человека) предоставляют ежемесячную помощь в размере 3 МРП (в 2021 г. –8751) тенге.