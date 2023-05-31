Более 54 тысяч жамбылцев получат постоянные рабочие места

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Положительную динамику социально-экономического развития Жамбылской области отмечают специалисты в последние годы – растет бюджет и собственные доходы региона, увеличиваются расходы социальной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации первого заместителя акима Жамбылской области Нуржана Календерова, в 2023 году бюджет области составил 615,7 миллиарда тенге, что на 58 миллиардов тенге больше в сравнении с предыдущим 2022 годом.

«Заметно выросли показатели собственных доходов региона, - отмечает спикер. - План составлял 129,7 млрд тенге, но он был перевыполнен на 10,4 млрд тенге. Увеличилась и сумма поступлений из республиканского бюджета».

По словам Нуржана Календерова, на развитие региона и решение актуальных проблем направлено 102,7 млрд тенге. Расходы социальной сферы в этом году составят 400,4 млрд тенге. Таким образом, две трети бюджета будут направлено на развитие социальной сферы.

«Более половины от общей суммы, а именно 317,7 млрд тенге, пойдет на развитие сферы образования. Мы заканчиваем масштабную работу, в рамках которой с 2020 по 2023 год заработная плата более 44 тысяч педагогов увеличена вдвое. На эти цели из республиканского бюджета выделено 123,7 млрд тенге», - отметил Нуржан Календеров.

Только на обеспечение 48 671 ребенка из многодетных и малообеспеченных семей горячим питанием, одеждой и отдыхом в летних оздоровительных лагерях выделено 5,7 млрд тенге.

«По поручению Главы государства рассматривается возможность обеспечения горячим питанием еще 70 639 жамбылских детей из малообеспеченных семей, обучающихся в начальной школе, и 11 326 детей, посещающих дошкольные учреждения», - сказал Нуржан Календеров.

Что касается обеспечения продуктивной занятости населения, то на эти цели в 2023 году предусмотрено 13,5 млрд тенге.

За счет реализации проекта «Бастау-Бизнес» и предоставления безвозмездных грантов на сумму 1,5 млрд тенге 54,2 тысячи жамбылцев получат постоянные рабочие места.

«Бюджет сельскохозяйственной сферы составит 35,9 млрд тенге, из которых 27,4 млрд тенге пойдут на субсидирование. На эти средства планируется оказать помощь более чем восьми тысячам хозяйствам. Ведется большая работа по ликвидации дефицита поливной воды и увеличения площади орошаемых земель. До конца этого года планируем завершить реконструкцию двух каналов, строительство двух водосборных прудов и напорного водопровода», - рассказал Нуржан Календеров.