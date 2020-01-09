Более 54 тысяч правонарушителей привлекли к ответственности транспортные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Нур-Султане состоялось расширенное совещание под председательством начальника департамента полиции на транспорте МВД РК Онала Бекиева, на котором обсуждены итоги оперативно-служебной деятельности департамента за 2019 год, а также определены основные задачи транспортной полиции на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В работе совещании приняли участие заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди, заместитель Главного транспортного прокурора Куаныш Аблезов, также начальники служб аппарата департамента и линейных подразделений.

«Департаментом принимаются необходимые меры по выполнению задач, поставленных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и Министерством внутренних дел по обеспечению конституционных прав и свобод граждан, укреплению правопорядка и законности, а также надлежащему контролю за состоянием оперативной обстановки на объектах авиа- и железнодорожного транспорта республики», - подчеркнул Онал Бекиев.

По его словам, в 2019 году были организованы и проведены мероприятия, нацеленные на повышение престижа службы, пропаганду законопослушного поведения, совершенствование правовой культуры населения.

Транспортными полицейскими Казахстана за прошлый год обеспечена безопасность свыше 20 млн пассажиров железнодорожного транспорта и почти 14 млн пассажиров воздушных судов.

Озвучивая итоги оперативно-служебной деятельности транспортной полиции за прошлый год, О. Бекиев отметил, что в результате проводимых комплексных организационно-практических мер на обслуживаемом участке удалось снизить количество правонарушений на 12,4%, в том числе средней тяжести - на 16,4%, тяжких - на 13,1%. Также снижено количество таких преступлений, как кража чужого имущества (почти на 18%) и наркопреступлений (на 18,4%).

Всего за 12 месяцев прошлого года на участке оперативного обслуживания департамента зарегистрировано 2 143 уголовных правонарушения, раскрываемость которых составила 72,9%. Также к административной ответственности привлечены 54 153 правонарушителя, наложено им административных штрафов на сумму свыше 106 млн тенге.

Пристальное внимание уделено вопросам нелегальной миграции. За нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 2 729 нарушителей, постановлениями судов за пределы РК выдворены 234 иностранца.

В ходе совещания отмечены положительные тенденции и всесторонне рассмотрены проблемные вопросы деятельности департамента, а также определены приоритетные направления в работе линейных подразделений.

В свою очередь, представитель Главной транспортной прокуратуры заострил внимание участников совещания на соблюдении конституционных прав граждан и принимаемых мерах по предотвращению преступности на участках обслуживания.

Подводя итоги совещания, Алексей Калайчиди отметил, что в рамках реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по модернизации органов внутренних дел, необходимо активизировать работу совершенствованию кадровой политики, укреплению дисциплины и законности, противодействию коррупции среди личного состава департамента.

«Сегодня полицейским нужно не только улучшать ключевые отчетные показатели, но и трудиться над укреплением доверия общества к своей службе», - резюмировал заместитель министра внутренних дел.

Также он поставил перед сотрудниками транспортной полиции ряд задач по совершенствованию профилактической работы, по выявлению и раскрытию преступлений.



