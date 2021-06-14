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    13:41, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 54 млн тенге выплатили казахстанцам за добровольную сдачу оружия

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько денег и за какие виды оружия при добровольно сдаче выплачивают в Казахстане, рассказал на брифинге начальник отдела комитета административной полиции МВД РК Асылбек Идрисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сумма выплат за добровольную сдачу в зависимости от его технического состояния, составляет от 30 тыс. до 300 тыс. тенге (от 10 до 100 МРП) за каждую единицу оружия», - сказал Асылбек Идрисов.

    Спикер добавил, что размеры вознаграждений определяются комиссиями, создаваемыми в каждом органе полиции области, города и района.

    К примеру, до стократного месячного расчетного показателя или 290 тыс. тенге может получить гражданин за каждую сданную единицу автоматического нарезного оружия.

    Половина такой суммы будет выплачена за нарезные винтовки и карабины.

    За пистолеты и револьверы – предполагается выплата в размере до 100 тыс. тенге.

    Каждая единица гладкоствольных ружей оценивается до 90 тыс. тенге.

    «Вознаграждению не подлежат предметы и вещества, не признанные, согласно заключению эксперта криминалиста, огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом либо состоящие на учете в информационных системах МВД как «зарегистрированное» или «криминальное» оружие. За самодельно изготовленные боеприпасы, а также патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию компенсационная выплата не предполагается», - пояснил Асылбек Идрисов.

    На сегодня фактически выплачены вознаграждения 650 гражданам на общую сумму около 54 млн тенге.

    «В данном мероприятии неоценим был вклад средств массовой информации в проведение широкой разъяснительной работы среди населения. Следует отдать должное населению за понимание и активную гражданскую позицию по сдаче в органы внутренних дел незаконно хранящихся предметов вооружения», - резюмировал Асылбек Идрисов.



    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы
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