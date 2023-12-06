Более 530 млрд тенге инвестировано в Акмолинскую область по итогам 2023 года

На пресс-конференции в СЦК аким Акмолинской области Марат Ахметжанов рассказал о достигнутых результатах по основным социально-экономическим показателям на брифинге. В частности, в область по итогам этого года инвестировано более 530 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В области достигнуты положительные результаты. Объем производства в сфере промышленности за 10 месяцев вырос на 13%, достигнув 1,4 трлн тенге. Рост обусловлен увеличением объемов производства в обрабатывающей и горнодобывающей отраслях. Из 9 обрабатывающих промышленных проектов на сумму 41 млрд тенге, 7 уже запущены, а оставшиеся два проекта планируется завершить до конца года, — рассказал Марат Ахметжанов.

По словам акима Акмолинской области, регион лидирует в добыче золотосодержащей руды и концентратов. Крупные предприятия, такие как ТОО «Казахалтын», АО «Алтынтау Кокшетау» и ТОО «RG Gold», внесли значительный вклад в эту отрасль. Объем производства в горнодобывающей промышленности составил 175,1 млрд тенге.