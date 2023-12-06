Более 530 млрд тенге инвестировано в Акмолинскую область по итогам 2023 года
На пресс-конференции в СЦК аким Акмолинской области Марат Ахметжанов рассказал о достигнутых результатах по основным социально-экономическим показателям на брифинге. В частности, в область по итогам этого года инвестировано более 530 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В области достигнуты положительные результаты. Объем производства в сфере промышленности за 10 месяцев вырос на 13%, достигнув 1,4 трлн тенге. Рост обусловлен увеличением объемов производства в обрабатывающей и горнодобывающей отраслях. Из 9 обрабатывающих промышленных проектов на сумму 41 млрд тенге, 7 уже запущены, а оставшиеся два проекта планируется завершить до конца года, — рассказал Марат Ахметжанов.
По словам акима Акмолинской области, регион лидирует в добыче золотосодержащей руды и концентратов. Крупные предприятия, такие как ТОО «Казахалтын», АО «Алтынтау Кокшетау» и ТОО «RG Gold», внесли значительный вклад в эту отрасль. Объем производства в горнодобывающей промышленности составил 175,1 млрд тенге.
— К слову, всего в текущем году в область инвестировано более 530 млрд тенге. Основной объем инвестиций обеспечен за счёт строительства двух ветровых электростанций, железнодорожных грузовых перевозок и других проектов. Кроме этого, акиматом продолжается работа по ведению Общенационального пула инвестиционных проектов, а это 67 проектов на 726,7 млрд тенге с созданием 4,6 тысяч рабочих мест. Единая карта индустриализации также способствует открытию новых производств. В этом году планируется ввод трех проектов на сумму 26 млрд тенге, что приведет к созданию около 500 новых рабочих мест. Кроме того, благодаря частным инвесторам, было реализовано 138 проектов на 178 млрд тенге, что привело к трудоустройству более 1,5 тысяч жителей области, — добавил Марат Ахметжанов.