Более 53 тысяч заявок принято по программе «7-20-25»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «7-20-25» принято 53 819 заявок на предоставление займа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 25 февраля 2021 года принято 53 819 заявок на получение займа на сумму 639,6 млрд тенге. Из них одобрено 31 580 займов на сумму 377,4 млрд тенге.

«Если у вас возникли вопросы по Программе «7-20-25», просим обращаться в АО «Казахстанский фонд устойчивости» по круглосуточному номеру +7 (727) 227-20-25.

Также вы можете ознакомиться с дополнительной информацией на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации», - отметили в Нацбанке.