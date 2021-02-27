РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:03, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 53 тысяч заявок принято по программе «7-20-25»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «7-20-25» принято 53 819 заявок на предоставление займа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

    В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 25 февраля 2021 года принято 53 819 заявок на получение займа на сумму 639,6 млрд тенге. Из них одобрено 31 580 займов на сумму 377,4 млрд тенге.

    «Если у вас возникли вопросы по Программе «7-20-25», просим обращаться в АО «Казахстанский фонд устойчивости» по круглосуточному номеру +7 (727) 227-20-25.

    Также вы можете ознакомиться с дополнительной информацией на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации», - отметили в Нацбанке.

    Теги:
    Социальная поддержка Нацбанк Казахстана Другие государственные органы Пять социальных инициатив Жилье Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:32
    Анастасия Березовская стала шестой на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 08:27
    Мария Бровкова получила «бронзу» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 08:05
    Велогонщица Рината Султанова принесла Казахстану «бронзу» на Азиатских играх по велоспорту
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!